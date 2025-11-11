تعزيز الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم أبرز المكاسب في مهرجان خريف الشارقة الرياضي الموحد

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركته في مهرجان "خريف الشارقة الرياضي- الثقة 2025"، والذي أقيم برعاية مجلس الشارقة الرياضي، واستضافة وتنظيم نادي الثقة للمعاقين، وذلك من خلال مشاركة 200 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم.

وجاء تنظيم هذا المهرجان ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز الدمج المجتمعي والرياضي لأصحاب الهمم، وترسيخ قيم الرياضة الموحدة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم.

وشهد المهرجان مشاركة رياضيين من نادي الثقة للمعاقين، نادي خورفكان للمعاقين، ومراكز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في تجربة رياضية موحدة هدفت إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتأكيد أن الرياضة منصة جامعة للجميع، بغض النظر عن القدرات أو التحديات.

وتضمن مجموعة من المنافسات الموحدة، شملت ماراثون الجري/المشي الموحد، مسابقة كرة السلة الثلاثية، مسابقة كرة القدم الخماسية، مسابقة رياضة البوتشي، ومهارات اللياقة البدنية.