12 متسابقا يتنافسون في ختام تصفيات الذكور بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لاختتام فعاليات التصفيات النهائية لفئة الذكور من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ 26، بمشاركة نخبة من الحفّاظ من مختلف إمارات الدولة الذين يتنافسون في حفظ كتاب الله عز وجل ضمن الفروع السبعة للمسابقة.

ويشهد اليوم الخامس والأخير من التصفيات تلاوات متميزة لمتسابقين من مصر وبنغلاديش وأفغانستان وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة، حيث سيؤدي المشاركون اختباراتهم أمام لجنة التحكيم في فروع الحفظ التي تتراوح من ثلاثين جزءا حتى جزء عمّ وسط متابعة دقيقة لأدائهم ومستوى جودة تلاواتهم.

ويشارك في هذا اليوم كل من عمر جلال عباس محمد من مصر في الفرع الأول (30 جزءا)، ولوكمان أحمد محمد بدر الدين من بنغلاديش وحميد الله سروري من أفغانستان في الفرع الثاني (20 جزءا من النهاية)، إلى جانب حمد هارون دشتي وعبدالله أحمد المرزوقي من الإمارات في الفرع الثالث (10 أجزاء من النهاية). كما يشارك عبدالله محمد هاشم وحسين يحيى سعد من سريلانكا ومصر في الفرع الرابع.

ويقدّم كذلك كل من عبدالله محمد شريف الخوري ومحمد يوسف يوسف وعبدالله خالد البدواوي وأحمد عيسى الطنيجي تلاواتهم ضمن فروع الحفظ من خمسة أجزاء حتى جزء عمّ، ممثلين عددا من مراكز التحفيظ المعتمدة في إمارة دبي، مثل مراكز مكتوم وخلفان وآمنة بنت عبيد لتحفيظ القرآن الكريم.

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن هذه التصفيات تمثل محطة رئيسية في مسيرة المسابقة، التي تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم حفظة كتاب الله وتشجيع الإبداع القرآني في الحفظ والتلاوة والتجويد، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير من المتسابقين يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها المسابقة بين نظيراتها المحلية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات التصفيات بإعلان لجنة التنظيم عن انتهاء المرحلة النهائية لفئة الذكور، تمهيدا لانطلاق منافسات فئة الإناث خلال الأسبوع المقبل، ضمن البرنامج الشامل للمسابقة الذي ينظَّم تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.