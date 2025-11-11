الأولمبياد الخاص: "ألعاب الماسترز" تحفز فئات المجتمع على ممارسة الرياضة

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ أكد مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أهمية وقيمة ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، ودورها المحوري في تشجيع وتحفيز مختلف فئات المجتمع من جميع الأعمار بمن فيهم أصحاب الهمم على ممارسة الرياضة.

وقال سعادة المهندس شريف عفيف الشامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن ألعاب الماسترز 2026، امتداد لمشاريع كبيرة ومميزة في دولة الإمارات، وتجسيد للتطور الذي تشهده الدولة، انطلاقاً من إرث الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 ".

وأوضح الشامي في تصريح اليوم أن أصحاب الهمم على موعد مع المشاركة في الحدث البارز العام القادم، بالإضافة إلى إلتزامهم بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لما لها من أثر إيجابي عليهم، وحرصهم على كافة الأنشطة التي تعزز نجاح برامج الدمج المجتمعي، وإلهام الجميع للمشاركة.

وأثنى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، على تنظيم فعالية العد التنازلي بأقل عن 100 يوم، لانطلاق الحدث في فبراير القادم، والتجهيزات المتكاملة من اللجنة المنظمة، والتفاعل الواسع مع برامج الفعاليات المقررة، بما يعزز نجاحها وتميزها، لاسيما أنها ليست مجرد فعالية، وإنما تجسد قيم التواصل والإصرار، والشغف بالرياضة.