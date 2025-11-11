حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم تدريبات المنتخب الوطني، التي جرت اليوم على إستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

ويُواصل المنتخب استعداداته لمباراة المنتخب العراقي الشقيق التي تقام يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الحالي في إستاد محمد بن زايد، ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان اللاعبين إلى التركيز خلال المباراة وبذل أقصى الجهود، مشيراً إلى ضرورة استثمار عاملي الأرض والجمهور، وأكد أن الجمهور الإماراتي سيكون خير محفز في هذه المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين المنتخبين الشقيقين ستُقام يوم 18 نوفمبر الحالي في محافظة البصرة العراقية.