"أبوظبي الرياضي" يعلن رفع درجة الاستعداد لألعاب الماسترز 2026









أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/أكد مجلس أبوظبي الرياضي، أن اجميع اللجان كثفت استعداداتها مع بدء العد التنازلي لإقامة فعاليات ألعاب الماسترز العالمية في فبراير 2026.

وقال سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بمناسبة الإعلان أمس عن العد التنازلي بأقل عن 100 يوم، لانطلاق الحدث "أبوظبي 2026"، إن الفعالية مهمة لمختلف فئات المجتمع بما فيها الأسرة وكبار المواطنين، ولتبادل الرياضة بين الأجيال، وليس فقط للرياضيين.

وأضاف أن الترتيبات جارية الآن من جميع اللجان والشركاء والرعاة، بالإضافة إلى المتطوعين، وأنها تتماشى مع المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، ومختلف الأحداث الأخرى، بأرقى المعايير لتقديم حدث مميز في فبراير القادم.

وأوضح أن ارتباط الحدث بذكرى مرور 54 عاما لقيام الاتحاد، والمسافة بين الكرة الأرضية و"المريخ" "مسبار الأمل"، والمقدرة بنحو 54 مليون كلم، يرسخ العلامة الفارقة في تاريخ دولة الإمارات الحديث باستكشاف الفضاء، وما يمثله هذا الحدث من مصدر الهام للشباب، ومختلف الأجيال.

ودعا الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي للترويج للحدث من كافة شرائح المجتمع، والعمل من خلال جميع الرياضات، على تعزيز أهداف الماسترز وأثرها المهم على المدى الطويل، لاسيما أن اجراءات التسجيل سهلة وبسيطة وكلها عن طريق التطبيق لقطع الخطوات التي تفصلنا عن" المريخ" من خلال الرياضيين وكافة أفراد المجتمع في مختلف الألعاب.