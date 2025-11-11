قمة مستقبل الابتكار: العالم يستعد لدخول عصر " الذكاء الوكيلي"

دبي في 11 نوفمبر /وام/ كشفت قمة المستقبل للابتكار في نسختها الخامسة، اليوم، أن العالم يستعد لدخول بقوة عصر الذكاء الاصطناعي التنفيذي أو ما يعرف بـ " الذكاء الوكيلي"، مشيرة الى أن فريقا عالميا يضم 30 عالما ومبتكرا سينتهوا العام المقبل 2026 من مهمة تطوير كيانات رقمية ليكونوا بمثابة وكلاء أذكياء لا يكتفون بالتحليل أو التوصية بل يتخذون القرارات وينفذونها.

فيما أعلنت القمة عن إطلاق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي انطلاقا من دبي وهي تطبيق "مبروك" الترفيهي التعليمي الذكية، مشيرة الى أن المنصة تهدف الى توحيد الناس من مختلف اللغات والثقافات في بيئة رقمية آمنة وتفاعلية.

وأكد المتحدثون في القمة التي اختتمت أعمالها اليوم، أن دولة الإمارات تقود العالم نحو الاستخدام الرشيد والصحيح للذكاء الاصطناعي وتسخيره في خدمة الإنسانية ورفاهية المجتمعات، مشيرين الى حالة التقدم المذهل لاستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمجالات بدولة الإمارات.

وتحدث سعادة عدنان النوراني الرئيس والمؤسس للقمة في اليوم الثاني والأخير بدبي عن رؤية وتجربة دولة الإمارات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الإمارات تتميز بأنها ملتقى الحضارات والثقافات والعمل لصالح الإنسانية من خلال المساهمة في بناء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

وقال "إن قيادة دولة الإمارات هي نموذج عالمي رائد في العمل لصالح الوطن والإنسانية وتوفير كل ما من شأنه رفعة وتقدم وازدهار دولة الامارات وتقديم كل الدعم التكنولوجي والتقني للمجتمعات الأخرى".

وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت في غضون السنوات القليلة الماضية ضمن أفضل دول العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي وجلب التقنيات الذكية ودمجها في كل مجالات العمل لافتا الى ان الإمارات تقود العالم حاليا في الذكاء الاصطناعي وستكون من أوائل دول العالم في تحويل الوكلاء الأذكياء إلى جزء أساسي من الحياة اليومية والأعمال ليكون محور الذكاء الاصطناعي خدمة الانسان.

من جهته، استعرض البروفيسور بيتر جينتش الرائد في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أوروبا، رؤيته للثورة الرقمية القادمة أو ما يعرف بـ " عصر الذكاء الوكيلي" وولادة الكيانات الرقمية الذكية المستقلة.

وأشارإلى انه على مدى أكثر من عقدين من الزمن عمل على جسر الفجوة بين أبحاث الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الواقعية، حيث قام بتأسيس شركات ذكاء اصطناعي ناجحة وطور منتجات جاهزة للسوق تُحدث تحولًا في مختلف المجالات.

وكشف انه يقود مع فريق من العلماء يضم 30 عالما ومبتكرا رؤية جديدة لكيفية تعاون الإنسان والآلة في العمل والتفكير والابتكار.

من جانبه، أشار حسين كركي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيسابد جروب ومبروك لايف أحد ابرز المتحدثين في القمة الى أن منصة " مبروك" تجمع بين التعليم والترفيه وتقدّم محتوى متعدد اللغات يعزز التواصل الإنساني ويمنع المحتوى الضار بشكل صارم موضحة أن المنصة مستوحاة من روح دبي الطموحة.

وذكر أن منصة " مبروك" صُمِّمت لتكون عالمية شاملة وتمكينية لتكون مكانًا افتراضيا يمكن فيه لكل صوت أن يُسمع، موضحا أن المنصة تختلف عن وسائل التواصل الاجتماعي الحالية حيث تبرز كمنصة فريدة من نوعها ذات هدف واضح تسعى إلى التأثير الإيجابي في مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي.