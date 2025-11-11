"نسائية دبي" تنظم مؤتمر "اختلافهم يثري مجتمعنا"

دبي في 11 نوفمبر /وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج بدبي، مؤتمر "اختلافهم يثري مجتمعنا" والذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا أصحاب الهمم إيمانا بجهودهم في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات وخدمة الوطن .

يسلط المؤتمر الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بدمج أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية والمجتمعية وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال بهدف تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم البرامج والمبادرات التي تُعنى بأصحاب الهمم .

ويستهدف المؤتمر أولياء الأمور المعلمين مدراء المدارس وممثلي الجهات الحكومية والمهتمين بمجالات التربية والصحة والمجتمع.

وجمع نخبة من المختصين والخبراء للبحث في أحدث الاستراتيجيات والأساليب المبتكرة في التعليم والدمج واستعرض قصص نجاح ملهمة وتجارب عملية تسهم تمكين هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

وأكدت سعادة الدكتور فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية أن دولة الإمارات تظل ذات ريادة في العناية الكبيرة بأصحاب الهمم والحرص الكامل على إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يحفظ حقوقهم ويمتعهم بجميع فرص الاندماج بصورة كاملة في المجتمع و القيام بأدوارهم في عملية التنمية كأشخاص فاعلين .

وذكرت سعادة فاطمة العبدالله مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج : نسعى من خلال المؤتمر إلى بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني وايجاد حلول وتوصيات عملية نعزز من جودة حياة أصحاب الهمم وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والإبداع.