بلدية دبي تطلق مبادرة "إشارات المستقبل – مرصد دبي المجتمعي"

دبي في 11 نوفمبر /وام/ أطلقت بلدية دبي مبادرة "إشارات المستقبل – مرصد دبي المجتمعي" لتكون أول قناة تواصل مؤسسية عبر تطبيق واتساب مصممة خصيصاً لتمكين أكثر من 3.8 مليون من سكان دبي وزوارها من المساهمة بشكل مباشر في عمليات الاستشراف الإستراتيجي لبلدية دبي وتحويلهم من متعاملين إلى شركاء فاعلين في صناعة المستقبل.

وتترجم الخدمة رؤيتها لتكون بلدية دبي رائدة لمدينة عالمية تتبنى الاستباقية واستشراف المستقبل كنهج عمل هدفه تطوير العمل البلدي وتوفير أفضل جَودة حياة لسكان وزوار دبي.

وتتميز الخدمة الذكية بآلية فصل منهجية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث تميز بوضوح بين البلاغات التشغيلية الفورية مثل؛ الإبلاغ عن مشكلة والإشارات الاستشرافية مثل؛ رصد فرصة مستقبلية أول سلوك مجتمعي ناشئ. فالخدمة الجديدة تفصل بين خدمات اليوم وأفكار الغد لضمان سرعة الاستجابة للمشاكل الحالية وتعزيز عمليات التخطيط للفرص المستقبلية.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي،" إن العمل البلدي بات اليوم عملا استباقيا ونحن كبلدية دبي ندير خدمات مدينة عالمية وسريعة النمو ملتزمون بتفعيل نموذج البلدية الاستباقية بشكل فعلي ليلامس كل تفاصيل الحياة اليومية لسكان دبي لنجعل منها أفضل مدينة في جودة الحياة والاستدامة والجاذبية. فمبادرة إشارات المستقبل – مرصد دبي المجتمعي خطوة نوعية تحول عملنا من نموذج الاستجابة للتحديات الحالية إلى نموذج الاستباقية في صناعة فرص المستقبل عبر تفعيل الذكاء الجماعي للمجتمع. هذه القناة ترصد الإشارات التي تبدو صغيرة اليوم ولكنها ستشكل واقع الغد وتساعدنا على تحقيق رؤيتنا بأن نجعل دبي المدينة الأفضل في العالم لجودة الحياة".

وتعزز القناة الجديدة منظومة خدمات بلدية دبي عالية الكفاءة فبينما تواصل البلدية تقديم خدماتها الفورية بكفاءتها المعهودة عبر قنواتها المخصصة لذلك تخصص هذه القناة لرصد الإشارات الضعيفة التي تشكل أساس الجاهزية للمستقبل مما يضمن سرعة الاستجابة لتحديات اليوم ويعزز عمق التخطيط الإستراتيجي لفرص الغد.

وتمثل منصة إشارات المستقبل – مرصد دبي المجتمعي دعوة مفتوحة لكل فرد من سكان دبي ليصبح "مستشرف مستقبل" عبر محادثة بسيطة على واتساب يتم تشجيع المستخدم على وصف ملاحظته ثم تحفيزه على التفكير الاستشرافي عبر الإجابة على سؤال: ماذا لو؟. فبدلاً من تقديم بلاغ فوري فقط يمكن للمستخدم الآن الإبلاغ عن فرصة استشرافية. ستصل هذه الإشارات مباشرة إلى فريق الاستشراف الإستراتيجي في البلدية لتحليلها ودمجها في خطط المستقبل مما يوسع نطاق "مسح الأفق" ليشمل المجتمع بأكمله.

وكانت بلدية دبي قد أطلقت خلال "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025" الذي عُقد في دبي مؤخرًا؛ تقريرها العالمي "البلدية الاستباقية: صناعة المستقبل من خلال الإشارات الناشئة" التي قدمت عبره منهجيتها أمام قادة أكثر من 350 مدينة عالمية والتي ترتكز على أن الإصغاء للإشارات قبل أن تتحول إلى واقع.