4 مليارات دولار إيرادات قناة السويس في 2024 مقارنة ب 10.2 مليار دولار في 2023 نتيجة التوترات الإقليمية

القاهرة في 11 نوفمبر/ وام /قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة حققت حوالي 4 مليارات دولار فقط في 2024 نتيجة التوترات الإقليمية فيما حققت 10.2 مليار دولار في 2023 وهو الأعلى في تاريخها مؤكدا استمرار تقديم حوافز وخدمات بحرية لتعزيز حركة الملاحة والقدرة التنافسية للقناة.

وكان ربيع قد أجمل في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة ما حققته القناة من أيرادات في خمس سنوات بنحو 40 مليار دولار إيرادات خلال الفترة من 2019 حتى 2024 .

وأوضح ربيع أن الإيرادات سجلت 5.8 مليار دولار في 2019، و5.6 مليار دولار في 2020، و6.3 مليار دولار في 2021، و7.9 مليار دولار في 2022، وصولا إلى 10.2 مليار دولار في 2023 وحوالي 4 مليارات دولار فقط في 2024.

وأشار إلى أن عدد السفن ارتفع من 18,880 سفينة في 2019 إلى 26,434 سفينة في 2023 قبل أن يتراجع إلى 13,213 سفينة في 2024.

