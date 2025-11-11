سهيل المزروعي يحضر حفل سفارة أذربيجان باليوم الوطني

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة التشين ياغيروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي - عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأذرية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير الأذربيجاني في كلمة له بهذه المناسبة، على عمق العلاقات الثنائية التي تربط جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات والتي تأسست على الاحترام المتبادل، موضحا أن هذه العلاقات تشهد تطورا ونموا كبيرا في المجالات كافة.