جلسة حوارية في كلباء تناقش مجالات إستراتيجية رياضية

كلباء في 11 نوفمبر /وام/ نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي كلباء الثقافي الرياضي، الجلسة الحوارية الإستراتيجية نحو 2031 في نسختها الثانية اليوم، ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة كلباء الشاطئية الخامسة، بمقر نادي كلباء الثقافي الرياضي، بحضور سعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وسعادة راشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي، وبخيت سعيد القرص نائب مدير الدورة، والدكتور جورج ناسيس عميد كلية علوم الرياضة بجامعة كلباء، وعبد الرحمن الدرمكي أمين السر العام بالنادي، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام بإدارة الإتصال الحكومي بالمجلس، والدكتور نواف وبدان من إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء بالمجلس، والدكتور وائل بن النافع الدعب الأستاذ المساعد بالكلية والطلاب وعدد من طلاب جامعة كلباء وموظفي ولاعبي النادي .

أدار الجلسة الدكتور فهد الكندي وتحدث في مختلف محاورها كل من عادل محمد المحلل الرياضي وعادل سعيد خبير الإستراتيجية والمخاطر وإستمرارية الأعمال والدكتور مشعل عبدالوهاب الحمادي.

تناولت الجلسة محاور الخطة الاستراتيجية وشهدت العديد من المداخلات بجانب عدد من الإستفسارات والمقترحات.