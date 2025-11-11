الشارقة للتمكين تواصل التعريف بوقف "جيران النبي"





الشارقة في 11 نوفمبر / وام / تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تنفيذ جولات تعريفية لمشروع وقف "جيران النبي" في عدد من المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، بهدف نشر الوعي بأهداف المشروع التنموية والإنسانية وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

و قدم فريق المؤسسة شرحاً حول فكرة المشروع الوقفي وأثره في دعم وتمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم عبر مشروعات تنموية مستدامة، بما يعكس قيم العطاء والتراحم التي تقوم عليها إمارة الشارقة.

وقالت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، إن الجولات التعريفية تهدف إلى توسيع الشراكات المجتمعية وتعزيز مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تُمكّن الأسر المستفيدة وتضمن استمرارية العطاء، مؤكدة أن كل مساهمة في المشروع تمثل استثماراً إنسانياً يعود بالخير على المساهم والمستفيد.

وأكد ممثلو المؤسسات المشاركة، بمن فيهم سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، وسعادة المهندس سالم حامد العبدولي، مدير دائرة الإسكان، أن المشروع يعكس روح التعاون المجتمعي، ويجسد نموذج الشارقة الرائد في التنمية الإنسانية المستدامة، ويعزز ثقافة المسؤولية والتكافل الاجتماعي.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الجولات إلى توسيع قاعدة الداعمين للمشروع، وإيصال أثره الإيجابي إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات والأفراد، إيماناً منها بأن الوقف المستدام يسهم في بناء مستقبل كريم للأبناء فاقدي الأب وأسرهم.