شرطة دبي تشارك في المؤتمر العربي لرؤساء مكافحة المخدرات

دبي في 11 نوفمبر/ وام / شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في المؤتمر العربي الـ39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستضافته العاصمة التونسية، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العربية وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة.

وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي ورئيس وفد شرطة دبي، أن المركز يحظى بعضوية دائمة في المؤتمر الذي يجمع أبرز المنظمات العربية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن الوفد استعرض خلال المشاركة القمة الشرطية العالمية التي تنظمها شرطة دبي سنوياً، وأهم البرامج التدريبية والوقائية التي ينفذها المركز باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التفاعلية، بما يسهم في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأوضح المعمري أن المؤتمر شهد عقد ورش عمل متخصصة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (EU ACT) والوكالة الأوروبية للمخدرات (EUDA)، تناولت إنشاء مرصد عربي لمكافحة المخدرات لرصد أنماط التعاطي والاتجاهات الجديدة في المنطقة وربطها بقاعدة بيانات موحدة لدعم جهود الوقاية والمكافحة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى العميد المعمري معالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعدداً من رؤساء الوفود والمسؤولين من الأردن ودول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لبحث سبل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.

وأعرب المعمري عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية على استضافتها للمؤتمر وحسن تنظيمها، وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على جهودها في دعم العمل العربي المشترك في هذا المجال.

وأشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة مركز حماية الدولي، مؤكدة أهمية الاستفادة من برامجه التوعوية والطلابية التي أثبتت فاعليتها في الحد من تعاطي المخدرات بين الشباب.