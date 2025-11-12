عمار بن حميد يحضر أفراح المهيري وآل حامد بأبوظبي

أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة سعيد بن عمير بن يوسف المهيري، بمناسبة زفاف نجله "عمير" إلى كريمة سعادة محمد بن خادم بن بطي آل حامد، اليوم بمركز أدنيك بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.