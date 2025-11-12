ولي عهد رأس الخيمة يحضر احتفال مبادرة "54 عاماً في مسيرتنا متحدين" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

رأس الخيمة في 12 نوفمبر/وام/ حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، احتفال مبادرة "54 عاماً في مسيرتنا متحدين"، الذي نظمته جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية بدعم من مؤسسة تحقيق أمنية، وذلك في مركز رأس الخيمة للاحتفالات، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي عن اعتزازه بالمبادرة الإنسانية التي تجسد قيم الاتحاد والعطاء التي تأسست عليها دولة الإمارات، مؤكداً أن إسعاد الأطفال ورسم البسمة على وجوههم يمثل أسمى صور العمل الإنساني الذي توليه القيادة الرشيدة كل الاهتمام والرعاية.

وأقيمت الفعالية برعاية كريمة من سمو ولي عهد رأس الخيمة، وتضمنت مبادرة إنسانية تكفلت بها مؤسسة تحقيق أمنية، تهدف إلى تحقيق أمنيات 54 طفلاً من المصابين بالأمراض المزمنة، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً، ومن مختلف الجنسيات والديانات، في تجسيدٍ لمعاني التسامح والتكافل الإنساني التي تميز المجتمع الإماراتي.

وشهد الحفل الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، ومهرة محمد جمعه بن صراي، رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، والمساهمون بانجاح الفعالية فهد الشيراوي وأحمد بكيرات، إلى جانب عدد من المسؤولين وأسر الأطفال والمشاركين في المبادرة.