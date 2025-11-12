ولي عهد البحرين يستقبل صقرغباش ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية

المنامة في 12 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، في قصر الرفاع اليوم، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في اجتماعهم الدوري التاسع عشر بالمنامة.

وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك، ودعم جميع المبادرات التي ترفد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في مسارات التعاون الخليجي، والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد بالدور البارز للمجالس التشريعية الخليجية في تنسيق المواقف والرؤى المشتركة ودعم الجهود في مختلف القضايا الإقليمية والمحافل الدولية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي ويجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً، منوهًا بمبادئ الشورى والتوافق التي تتميز بها المنطقة والتي تُسهم في صياغة البرامج والمبادرات التي تدعم جهود التنمية وتعزز مسارات الازدهار لصالح المواطنين.

من جانبهم، أعرب رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على حفاوة الاستقبال، وما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك على الأصعدة كافة، متمنين لمملكة البحرين مواصلة مسيرة النماء والازدهار.