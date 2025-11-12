قطاع السياحة في أبوظبي يُسجل أداءً قياسياً خلال موسم الصيف

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / سجل قطاع السياحة في أبوظبي أداء قياسيا خلال موسم الصيف في الفترة من مايو إلى أغسطس 2025، مدفوعاً بالمبادرات التسويقية الموسعة والحملات الترويجية المدروسة في الأسواق المستهدفة، إلى جانب ما تقدمه الإمارة من تجارب ثقافية وسياحية متنوعة، وأجندة حافلة بالفعاليات، تعزيزاً لمكانتها وجهةً عالميةً مُفضّلةً على مدار العام.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن المنشآت الفندقية في أبوظبي استقبلت 2.04 مليون نزيل خلال موسم الصيف، وشهدت نمواً في عدد نزلائها الدوليين بنسبة 10% على أساس سنوي، بدعم من جهود الدائرة المتواصلة لإثراء وتنويع التجارب الثقافية والترفيهية، وعروض فنون الطهي، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وبلغ متوسط نسبة إشغال الفنادق 78% خلال صيف 2025، فيما ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وازداد متوسط العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 17% على أساس سنوي.

واستقطبت المواقع الثقافية والترفيهية في أبوظبي 1.4 مليون زائر، بالتزامن مع استضافة 48 فعالية ترفيهية، تنوعت مابين الأمسيات الكوميدية العالمية والحفلات الموسيقية الحية إلى العروض العائلية إضافة إلى استضافة 2,044 من فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إن هذا الأداء الإيجابي خلال موسم الصيف يعكس التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام ، ويُجسد النمو المُطرد في عدد زوّارنا الدوليين وإيرادات منشآتنا الفندقية مدى نجاح مبادراتنا المستمرة، ونهجنا القائم على التعاون الوثيق مع شركائنا في المنظومة السياحية ، ونسعى إلى استقطاب المزيد من الزوّار، وتوفير تجارب مُلهمة تُسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الوجهات الدولية المُفضلة للثقافة والترفيه وأرقى خدمات الضيافة، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية 2030.

وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري للاستثمارات الاستراتيجية للدائرة، وتسلّط الضوء على ما تتميز به أبوظبي من مقوّمات ثقافية وسياحية أصيلة تستقطب إقبالاً متزايداً من الزوّار، وتمهد الطريق لتحقيق أهدافها الطموحة في هذا القطاع.