دبي تستضيف فرع "سيغا آسيا" لتعزيز النزاهة والحوكمة في الرياضة

دبي في 12 نوفمبر/وام/ أعلن التحالف العالمي لنزاهة الرياضة (SIGA) "سيغا"، أكبر ائتلاف مستقل ومحايد يُعنى بتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة في الرياضة حول العالم، عن الإطلاق الرسمي لفرع "سيغا آسيا دبي"، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في "ون سنترال" بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات "شهر العمل من أجل نزاهة الرياضة".

شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين "سيغا" و"المنطقة الدولية للرياضة والترفيه" (ISEZA)، لتأسيس "سيغا آسيا دبي"، في خطوة تؤكد الدور الريادي لدبي في تطوير نموذج عالمي موحد للحوكمة وضمان نزاهة القطاع الرياضي.

ويأتي الإطلاق بعد إعلان "سيغا" عن خطتها للتوسع خلال "قمة القيادة النسائية في الرياضة نسخة دبي 2025"، حيث تم تنظيم المنتدى بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار من الهيئات الرياضية والحكومية والقطاع الخاص والأكاديميات والإعلام والمجتمع المدني، ما يعكس مكانة دبي كمركز عالمي يجمع بين الابتكار والحوكمة والرياضة.

وحمل المنتدى شعار "فصل جديد لنزاهة الرياضة في آسيا"، وتناول في جلساته الرئيسية عدداً من المحاور، من أبرزها "نزاهة الرياضة 2030: رؤية للمستقبل" التي بحثت سبل تطبيق الحوكمة والابتكار لضمان استدامة القطاع الرياضي، إضافة إلى محور"الرياضة في خدمة الكوكب: الاستدامة والأثر المجتمعي" الذي ناقش دور الرياضة في تعزيز المساواة والشمول وحماية البيئة، إلى جانب جلسة "ما وراء الشعارات: دور العلامات التجارية في دعم النزاهة" التي استعرضت مسؤوليات الرعاة ووسائل الإعلام في ضمان الشفافية والمساءلة، فضلاً عن محور "أبطال سيغا: الرياضيون كقادة للتغيير" الذي سلط الضوء على دور الرياضيين كسفراء لقيم النزاهة والتغيير الإيجابي.

وأكد إيمانويل ماسيدو دي ماديروس، الرئيس التنفيذي لـ "سيغا" ورئيس مجلس إدارة "سيغا آسيا"، أن إطلاق فرع "سيغا آسيا دبي" يمثل بداية فصل جديد في مسيرة الحوكمة الرياضية، وقال إن آسيا تمثل القلب النابض للقرن الواحد والعشرين، ولدبي والإمارات إمكانات مميزة تجمع بين الرؤية والنزاهة والابتكار.

من جانبه، أكد دامير فالييف، الرئيس التنفيذي لـ "المنطقة الدولية للرياضة والترفيه"، أن الشراكة مع "سيغا" تمثل خطوة مهمة لترسيخ النزاهة في مستقبل الرياضة.