انطلاق أمسيات "ليالي الفن" بدبي غدا بمشاركة 150 فنانا

دبي في 12 نوفمبر /وام/ يستضيف مركز دبي المالي العالمي النسخة العشرين من أمسيات "ليالي الفن" غدا وحتى 16 نوفمبر الجاري بمشاركةٍ واسعة تضم أكثر من 200 عمل فني و150 فناناً من أكثر من 100 جنسية.

تجمع هذه الأمسيات رواد الفكر والمجتمع من خلال تجارب فنية وفنون عامة وحوارات ملهمة تحتفي بالفن والثقافة والإبداع تحت سماء دبي، مما يؤكد الدور الريادي للمركز في إثراء المشهد الفني والثقافي في الإمارة.

وتشهد الأمسيات انطلاق تجربة معرض "فضاء" الغامرة التي ابتكرتها شركة "إليفيجن" المتخصصة في التجارب الرقمية التفاعلية، بالتعاون مع "كانفاس" للوسائط الفنية وتحت إشراف المستشارة الفنية أستريد ليسويس.

ويحول هذا المعرض منطقة "جيت فيلج" إلى عالمٍ تتداخل فيه عناصر الضوء والحركة في أول تجربة من نوعها في هذا المجال.

وتجمع مجموعة "فينيكس" للفنون خلال الفعالية عشرين فناناً لإبداع لوحات حية في تكريمٍ رمزي لعشر سنوات من الإبداع في مركز دبي المالي العالمي.

ويتضمن الحدث تقديم مزيد من الأعمال الفنية الحية، من بينها عرضٌ فني حيّ تؤديه الفنانة نور بازرباشي على أحد الجدران ضمن المعرض الفني.

وتستضيف أمسيات "ليالي الفن" خمسة عروض رقمية، من بينها العرض الأول في دولة الإمارات لعمل "ناوديوس: للفنان تيم كريستي بالتعاون مع وكالة "ذا غريد"، وهو عمل يأخذ الزوار في رحلة حسية متكاملة من المؤثرات البصرية والصوتية والمحتوى السردي.

ويستضيف هذا العرض الرقمي سلسلة من الجلسات النقاشية تنظمها دار "كريستيز" ومنصة "زي آرتس" للفنون، بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ والفنانة الإماراتية عزة القبيسي؛ وسعادة نتاليا المنصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة وإيتزيار سالجادو، المدير العام ومديرة العمليات في دار "كريستيز" في الشرق الأوسط؛ وزهيرة موثي، رئيسة ومؤسسة منصة "زي آرتس" للفنون ومعرض "الفن يربط النساء".

ويواصل الحدث دعمه للمواهب الناشئة عبر توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الأعمال الفنية، والتي تخضع لتقييم لجنة التحكيم الفنية المتخصصة في مركز دبي المالي العالمي.

وإلى جانب مشاركة الفنانين الإقليميين والعالميين، تُبرز أمسيات "ليالي الفن" أعمالًا لمجموعة من المواهب الإماراتية، من بينهم فايزة محمد حسن، وفارس الكعبي، وهدى الريس، ونورا العلي، وسلامة المزروعي، والدكتورة سعاد الشامسي فيما تشارك صالات عرض فنية مقيمة، من أبرزها معرض بيروتين الذي يعرض عملًا للفنان دانيال أرشام، ومعرض أوبرا الذي يقدّم أعمالًا للفنان دانيال هورد.

ويمكن للزوار الاستمتاع طوال الأمسيات الأربع بالعديد من العروض الفنية الحية، وورش العمل العائلية، والفعاليات الموسيقية.

تُقام النسخة العشرون من أمسيات "ليالي الفن" بدعم من دار "كريستيز"، ودبي للثقافة، ومعرض "الفن يربط النساء"، و"إليفيجن"، و"كانفاس"، وبمشاركة شريك الضيافة "جايا".