بنك الشارقة ينجح في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

الشارقة في 12 نوفمبر / وام / تمكن بنك الشارقة من تسعير إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق الدولية بنجاح وبعائد سنوي يبلغ 4.875% .

وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين العالميين إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية بلغ نحو 3.6 مرات.

جاء هذا الإنجاز ثمرة حملة ترويجية تضمنت اجتماعات مع مستثمرين دوليين وجولات ميدانية في كل من دبي ولندن ما مكّن البنك من تخفيض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي وهو ما يعكس قوة الطلب الواسع والمتنوع من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين .

ويؤكد هذا الإصدار الناجح متانة المركز المالي لبنك الشارقة ويجسد قدرته الراسخة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بشروط تمويلية تنافسية.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إنه رغم حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق الناتجة عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية فضلاً عن تعدد الإصدارات المنافسة فقد نجحنا في استقطاب طلب قوي من المستثمرين مما يعكس الثقة المستمرة في استراتيجية التحول التي ينهجها البنك وصلابته المالية وآفاق نموه الواعدة.

وأضاف أن هذا الإصدار يمثل سادس دخول لبنك الشارقة إلى أسواق رأس المال الدولية وأتاح لنا توطيد علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين إضافةً إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال داميان وايت الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك الشارقة إن هذا الإصدار الجديد يشكل محطة مفصلية في مسيرة التحول الاستراتيجي التي يشهدها البنك سعينا من خلاله إلى تنويع قاعدة مستثمرينا مع الحرص على أن يعكس عائد السندات الأداء المالي المتحسن للبنك وقد جاءت الشروط النهائية للإصدار بمستوى تنافسي يفوق الإصدارات السابقة مما يعزز قدرة البنك على مواصلة الوصول إلى أسواق رأس المال مستقبلاً .

تولى تقديم المشورة لبنك الشارقة كلٌّ من أرقام كابيتال و بنك "ABC" و بنك البحرين والكويت و بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال و بنك أبوظبي الأول و جولدمان ساكس إنترناشونال و آي إم آي-إنتيسا سان باولو و كامكو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد.