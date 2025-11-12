لاعبو ولاعبات جوجيتسو: " بطولة أبوظبي العالمية" محطة استثنائية في مسيرتنا

أبوظبي في 12 نوفمبر/وام/ أكد لاعبو ولاعبات جوجيتسو أن المشاركة في منافسات أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو كانت حلماً كبيراً بالنسبة لهم، خاصة وهم في بداياتهم مع ممارسة اللعبة ووصفوها بأنها محطة استثنائية وفاصلة في مسيرتهم الرياضية.

وانطلقت اليوم منافسات الهواة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ17 في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة قياسية تجاوزت 10 آلاف لاعب ولاعبة، في حدث استثنائي أصبح علامة فارقة على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وأوضح سيف المروشد من نادي أبوظبي أن هذه المشاركة الأولى له في البطولة واعتبرها خطوة مهمة في مسيرته مع اللعبة التي بدأها منذ عام واحد فقط، وقرر ممارستها.

وقال:" شعور لا يوصف، خاصة مع تشجيع الأصدقاء والأهل ..الجوجيتسو فتحت لي أبواباً كثيرة وجعلتني أركز أكثر وأتعمق في اللعبة، وفي الكثير من أمور حياتي الشخصية".

وأضاف :"أنهيت الدراسة ثم ركزت على الرياضة، والآن أصبح طموحي أن أصبح بطلا عالميا في الجوجيتسو".

من جانبه قال سلطان علي من نادي الوصل إن هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة عالمية وذلك بعد عام من التدريبات المتواصلة وأنا ممتن لدعم النادي الذي أعطاني ثقة كبيرة، ودفعني لمواصلة ممارسة اللعبة".

وأضاف أن الجوجيتسو أشبه بكتاب كبير كل صفحة منه توسع معرفتك ..أطمح للوصول إلى الحزام الأسود والمشاركة في البطولات العالمية".

وقال الفرنسي فودرون فنسنت من نادي "ذا تيم" :"هذه أول زيارة لي إلى أبوظبي، وقد جئت لتمثيل النادي والمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية ..أتدرب يومياً وأحياناً مرتين في اليوم، وأنا سعيد جداً بفوزي في أول نزال".

وأضاف: "الجوجيتسو علمتني التواضع وزادت ثقتي بنفسي، وأوجدت لي صداقات جديدة وسمحت لي بالسفر حول العالم، الأجواء هنا مذهلة، والبطولة منظمة بشكل رائع مع بسط جميلة ومقاتلين رائعين".

من جانبه قال عبدالإسلام روان من فرنسا أيضا والمشارك في فئة الحزام الأزرق وزن 77 كجم: "هذه هي المرة الثانية التي أشارك فيها بالبطولة بعد المشاركة في العام الماضي، هي فعالية رائعة ومنظمة بشكل ممتاز.. أنا سعيد بعرض مهاراتي اليوم، والمنافسة مع أبطال من مختلف دول العالم".

وأضاف: "الجوجيتسو أضافت شغفاً إلى حياتي وعلمتني الانضباط والاحترام، وهي رياضة رائعة للتدرب والتعرف على الذات والآخرين.. التحدي الأكبر بالنسبة لي هذا العام هو الفوز أولاً، ثم تطوير نفسي من خلال التدريب والمنافسات".

وقالت كلوي بيريرا من البرازيل : "أنا هنا في أبوظبي لأول مرة، وأحببت هذا الحدث العالمي والأجواء والطاقة والحفاوة.. أشعر بسعادة كبيرة لحصولي على الميدالية الأولى لي في البطولة وآمل العودة العام المقبل".

وأضافت: "الجوجيتسو جعلتني أكثر ثقة بنفسي وأدركت أن العمل الجاد يمكن أن يحقق أي هدف… الأجواء هنا مذهلة، والتغطية الإعلامية رائعة، ولطف الجميع يجعل الحدث استثنائياً".