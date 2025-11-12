انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالقاهرة

القاهرة في 12 نوفمبر /وام/ انطلقت بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر اليوم، النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و يستمر حتى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري الذي افتتح المؤتمر في كلمة له أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية مصر للتنمية البشرية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة البالغ بملف بناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستغلال جميع الإمكانات لتعظيم الاستفادة والتكامل بين مختلف الجهات.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية ومنها "100 مليون صحة" و"حياة كريمة"، تمثل نماذج ناجحة في دمج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء دوليين وممثلي منظمات أممية ومؤسسات مالية عالمية، إلى جانب وفود عربية وأجنبية وشركات تكنولوجية متخصصة في التحول الرقمي الصحي، بما يعكس الطابع الدولي للمؤتمر ودوره في دعم الحوار والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

يتضمن المؤتمر جلسات حوارية حول الاستثمار في الرعاية الصحية بوصفه محركا للتنمية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الوقائية، بالإضافة إلى معرض "Smart Digital Health Gate" الذي يطرح تجارب التحول الرقمي في قطاع الصحة بمصر.