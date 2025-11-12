جلسة بمعرض الشارقة للكتاب تناقش جهود صون التراث الإماراتي

الشارقة في 12 نوفمبر / وام / شدّد مختصون في الشأن التراثي خلال جلسة حوارية نظمها معهد الشارقة للتراث ضمن فعاليات النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب على أهمية التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية في صون التراث الإماراتي مؤكدين أن حماية الموروث الثقافي ليست مسؤولية جهة واحدة بل ثمرة تعاون الباحثين والمهتمين والمؤسسات الرسمية المعنية.

شارك في الجلسة التي حملت عنوان "حماية التراث الإماراتي.. التوجّه المؤسسي والعمل الفردي" الدكتورة فاطمة المعمري مدير إدارة التراث الثقافي المكلف في وزارة الثقافة وعائشة الحصان الباحثة والناشرة وفاطمة المنصوري المتخصصة في قطاع التراث.

وأوضحت الدكتورة فاطمة المعمري أن التراث لا يمكن أن يُصان إلا من خلال التعمق في فهمه وإدراك قيمته، سواء كان الباحث في هذا الشأن أكاديمياً أم هاوياً شغوفاً مؤكدة أن العمل التراثي يحتاج إلى مظلة مؤسسية تضمن استمراريته وتنظّمه.

وأضافت أن التراث المادي يتطلّب جهوداً في التنقيب والترميم بينما غير المادي يحتاج إلى حماية من التشويه والتحريف مع تطويره بما يتناسب مع روح العصر معتبرة أن غياب الإطار المؤسسي يجعل العمل التراثي عُرضة للفوضى والاندثار وأشادت بجهود وزارة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث في هذا المجال.

من جانبها ذكرت عائشة الحصان أن الجهود الفردية التي يبذلها الباحثون نابعة من شغف حقيقي لكنها غالباً ما تفتقر إلى المنهجية العلمية ما يجعلها قصيرة المدى وغير موثقة بالشكل الكافي وشددت على ضرورة تكاملها مع المؤسسات الثقافية.

وأشارت إلى أن المؤسسات اليوم أصبحت تتبنّى مشاريع التراث وفق منهج أكاديمي واضح بعدما كانت الجهود الفردية في الماضي هي السائدة موضحة أن من النماذج الرائدة في صون التراث الإماراتي ما قام به الراحل حمد بوشهاب في كتابه أشياء من الماضي وأحمد راشد ثاني في جمع الحكايات الشعبية وهما من أوائل من سعوا لحفظ الموروث من الاندثار.

وأكدت عائشة الحصان أن السنوات الأخيرة شهدت مبادرات داعمة للباحثين الإماراتيين منها مِنح بحثية أقرتها القيادة الرشيدة لتحفيز العمل الممنهج في هذا المجال إلى جانب برامج تدريب وتأهيل متخصصة في التواصل الاجتماعي للعاملين في نشر التراث بما يحدّ من تشويهه على المنصات الرقمية وأوضحت أن تنوّع البيئات الإماراتية - البحرية والصحراوية والجبلية والساحلية - يتطلّب وجود رابطة تجمع الباحثين لتوحيد المنهجية وضمان استدامة الجهود.