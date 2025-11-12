إطلاق مبادرة "علمنا فوق القمة" للعام الـ14 على التوالي

دبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلنت أكاديمية متزلجي الإمارات إطلاق مبادرة "علمنا فوق القمة" للعام الرابع عشر على التوالي، وتهدف إلى رفع علم الدولة فوق أعلى القمم الثلجية، في رسالة رمزية تؤكد رفعة الوطن وسمو تطلعاته، وتجسد عزيمة أبناء الإمارات على الوصول إلى القمة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دبي، بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وإبراهيم علي خادم، شريك ومؤسس الأكاديمية، ووليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات، الشريك المساهم في برنامج المواهب الإماراتية للتزلج.

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري أن المبادرة تمثل نموذجاً حيّاً للعزيمة والإصرار الإماراتي، وقال: "هي ليست مجرد رفع علم على قمة جبل، بل رسالة وطنية للعالم تؤكد أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول إلى أعلى القمم بالعمل والاجتهاد والتعاون".

وأضاف: "نفخر بهذه المبادرة التي تعكس قيمنا الوطنية وروحنا الطموحة، ونتطلع لمشاركة أبطالنا في رحلة قمة فالورانس لتعزيز هذه الرسالة العالمية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين".