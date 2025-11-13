1.74 مليار درهم إيرادات بريسايت بنهاية الربع الثالث

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة "بريسايت" اليوم عن تحقيق إيرادات قدرها 1.74 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنمو 48.8% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات العضوية بنسبة 25.1%، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 40.3% لتبلغ 377.4 مليون درهم.

فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.1% ليصل إلى 320 مليون درهم، مدفوعًا بالنمو العضوي القوي والمساهمة الكاملة لفترة تسعة أشهر من شركة "إيه آي كيو" التابعة لبريسايت.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2025، سجلت بريسايت إيرادات قدرها 652.9 مليون درهم، بزيادة 15.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 14.4% لتبلغ 131.8 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 110.3 ملايين درهم، بنمو نسبته 1.1% بعد تطبيق معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات البالغ 15% واستيعاب زيادة قدرها 6 نقاط مئوية.

وشكّلت الأسواق الدولية محرّكًا رئيسيًا للنمو، إذ ساهمت بنسبة 46% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 14.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا النمو مدعومًا بعقود تنفيذ متعددة السنوات في أنغولا وكازاخستان والأردن.

كما واصلت "إيه آي كيو" AIQ تحقيق زخم قوي، حيث ساهمت بـ 155.7 مليون درهم من إيرادات المجموعة و24 مليون درهم من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وواصلت الشركة تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة عبر منصتها ENERGYai وهي أول منصة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل في العالم مخصصة لشركات النفط والغاز.

وبلغت قيمة الطلبات خلال هذا الربع 684.7 مليون درهم، ما حافظ على إجمالي الأعمال المجدولة عند مستوى 3.7 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، ويتماشى ذلك مع مستويات النصف الأول من العام على الرغم من قوة تحويل الإيرادات.

وحتى تاريخه، حصدت بريسايت طلبات جديدة بقيمة 2.44 مليار درهم، واختتمت الربع برصيد نقدي بلغ 1.88 مليار درهم دون أي ديون، محافظةً على متانة ميزانيتها لتمويل النمو والابتكار.