مؤسسة الإمارات للدواء تنظم مجلس المتعاملين الأول

دبي في 13 نوفمبر / وام / نظمت مؤسسة الإمارات للدواء "مجلس المتعاملين الأول" الذي استهدف قطاع المستودعات الطبية في الدولة وذلك ضمن جهودها لتعزيز الحوار مع المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم في تطوير المنظومة الدوائية بالدولة، بما يواكب توجهات حكومة الإمارات في بناء نظام صحي ريادي يضمن الأمن الدوائي، ويعزز الابتكار والاستدامة في الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لأفراد المجتمع.

حضر المجلس سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات بالمؤسسة، إلى جانب المعنيين في قطاع المستودعات الطبية بالدولة.

وركز المجلس على تعزيز الشراكة المؤسسية مع المتعاملين عبر مساهمتهم في صياغة التوجهات المستقبلية لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، من خلال مناقشة سبل الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع المستودعات الطبية، واستعراض التحديات والفرص، وتبادل الأفكار الرامية إلى تحسين بيئة العمل في الدولة، إلى جانب الاطلاع على القوانين واللوائح التنظيمية المرتبطة بعمل هذا القطاع بما يواكب احتياجاته العملية ويدعم استدامة نموه، ويضمن تحقيق التوازن بين الامتثال التشريعي وسلاسة الأعمال.

وسلطت المناقشات الضوء على تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسة وشركائها، ووضع آليات عملية تضمن سرعة الإنجاز وتيسير الإجراءات، بما يرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي ويترجم رؤية الدولة في تقديم خدمات حكومية سباقة وفعالة، تواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، في بناء نظام صحي رائد يقوم على الابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع الدوائي وتحسين أطر الحوكمة وضمان الامتثال للوائح والمعايير الوطنية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، أن "مجلس المتعاملين الأول" يعد فرصة واعدة للتحاور مع الشركاء في قطاع المستودعات الطبية، تجسيداً لالتزام المؤسسة بنهج مؤسسي يرتكز على إشراك المتعاملين في مسيرة التطوير والابتكار، وترسيخ ثقافة تشاركية تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتوسيع أثرها التنموي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يترجم رؤية القيادة الحكيمة في وضع جميع المؤسسات بالدولة في صميم العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ المرونة والكفاءة من أجل تسريع الخدمات وتعزيز سعادة المتعاملين.