أكاديمية الشارقة تشارك في المؤتمر الإقليمي الـ7 للاتحاد الفلكي الدولي بالأردن

عمّان في 13 نوفمبر/وام/ شاركت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، في فعاليات المؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الفلكي الدولي في الشرق الأوسط وأفريقيا (MEARIM7)، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري تحت شعار "تطوير علوم الفضاء والفلك من أجل مستقبل مستدام".

نظّم المؤتمر بالتعاون بين الأكاديمية، والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والجامعة الأردنية، في إطار الاتحاد الفلكي الدولي، ليجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف الدول لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات الفضاء والفلك.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الأكاديمية، أهمية التعاون العربي والدولي في علوم الفضاء والفلك، مشيرًا إلى دور التقنيات الفضائية والفلكية في دعم مجالات حيوية مثل الأمن والاتصالات والطاقة والبيئة، وإعداد الأجيال القادمة بالمؤهلات العلمية اللازمة للإسهام في تقدم مجتمعاتهم.

وشارك باحثو الأكاديمية بعدد من الأبحاث العلمية شملت رصد الأجرام القريبة من الأرض، وتقييم المواقع الفلكية في المنطقة، والتصنيف المورفولوجي للمجرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاريع تطوير التلسكوبات الراديوية والأقمار الصناعية، بما يعزز بناء شراكات بحثية مع المؤسسات الأكاديمية والمراصد المشاركة في المنطقة.