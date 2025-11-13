"ملتيبلاي" تطلق "مختبرات الابتكار" لتعزيز النمو الرقمي والقيمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة ملتيبلاي اليوم عن إطلاق "مختبرات الابتكار" التابعة لها، والتي ستشكّل منصة جديدة لتعزيز النمو الرقمي وتسريع التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجيات المجموعة.

وتم إنشاء "مختبرات الابتكار" التابعة لمجموعة ملتيبلاي لدعم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة تشمل علوم البيانات، وهندسة النماذج، وتطوير المنصات. ومن المنتظر أن تسهم هذه المختبرات في تعزيز النمو الرقمي والابتكار، وفتح مصادر جديدة للإيرادات ضمن المجموعة والشركات التابعة لها.

وبالتزامن مع الإطلاق، ترحب مجموعة ملتيبلاي بشركائها العالميين في قطاع التكنولوجيا الذين سيسهمون في تطوير المختبرات، التي ستدار من خلال شركة "أليريا" التي توحد منصتها للذكاء الاصطناعي، وتسرع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر محفظة مجموعة ملتيبلاي، بما يوفر أساسًا قابلًا للتوسّع للأتمتة المؤسسية، واتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار.

ومن خلال التعاون مع أليريا، تحظى مجموعة ملتيبلاي بأولوية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات الرائدة عالميًا، وأطر عمل الذكاء الاصطناعي، والأنظمة البيئية المتكاملة، بما يمكن شركات المحفظة من تصميم وتدريب ونشر حلول ذكاء اصطناعي عالية الأداء بكفاءة أكبر وعلى نطاق أوسع.

وفي إطار مهامها التشغيلية، ستعمل "مختبرات الابتكار" على نحو منهجي على تحديد الابتكارات القادرة على تعزيز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA، ومنحها الأولوية وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يدعم الميزة التنافسية عبر مختلف القطاعات التي تنشط فيها المجموعة. ويأتي ذلك بهدف ترسيخ مكانة «ملتيبلاي» في طليعة الاستثمار والتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقنيات المتقدمة لتسريع النمو وتعزيز الكفاءة.

وتتضمن "مختبرات الابتكار" أداة التحقق من جدوى الاستثمارات التنبؤية واستكشاف فرص الاستثمار "PIVOT" التي طوّرتها مجموعة ملتيبلاي والتي تشكل منصة متكاملة لإدارة الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تجمع بين البيانات اللحظية والتحليلات التنبؤية ومعلومات شاملة عن دورة حياة الاستثمار، بدءًا من مرحلة إنشاء الصفقة وصولاً إلى مرحلة التخارج.

وبهذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي: يشكل إطلاق "مختبرات الابتكار" نقطة تحول في مسيرة المجموعة نحو ترسيخ النمو القائم على الذكاء الاصطناعي عبر نماذج ومنصات متقدمة تعزز من قدراتنا التشغيلية وتدعم توجهاتنا الاستراتيجية. ولا شك أن شراكاتنا مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية ستمنحنا سرعة أكبر في اتخاذ القرارات عبر مختلف عملياتنا، كما ستضع أسساََ جديدة للاستثمار الذكي وإدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز القيمة من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إيريك لياندري، الرئيس التنفيذي لدى شركة "أليريا": ندرك في "أليريا" أن دولة الإمارات تقود مسيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن هذا المنطلق صممت حلولنا لتمكين الشركات الرائدة في الدولة من تحقيق قيمة أكبر بالاستفادة من هذه التقنيات.

وستعقد "مختبرات الابتكار" شراكات إستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا عبر مختلف طبقات منظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق قيمة متكاملة تبدأ من البيانات والبنية التحتية للحوسبة وصولًا إلى التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ونتائج الأعمال.

من جانبه، قال سيرج ليموند، المدير الأول في شركة NVIDIA: من خلال برنامجنا، سيتمكّن الباحثون والعلماء من الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا المصمّمة لتسريع وتيرة التطوير، وتقليص زمن الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق عائد استثمار أعلى وأكثر استدامة.

وفي الوقت الراهن، قامت مجموعة ملتيبلاي بتفعيل أكثر من 40 مبادرة للذكاء الاصطناعي عبر محفظتها الاستثمارية ما يعكس ذلك الزخم الذي تحقق بالفعل، ويؤكد الفرص الواعدة لاستثمار القيمة الكبيرة على المديين القصير والمتوسط.