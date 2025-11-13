حضور لافت ومنافسات قوية في ثاني أيام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام / شهدت صالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي اليوم أجواء حماسية، مع انطلاق منافسات الباراجوجيتسو ومهرجان أبوظبي العالمي لفئات البراعم والأشبال والناشئين، ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

حضر المنافسات سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسالمين عبيد العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد خلفان الرميثي، نائب رئيس دعم الأعمال في أدنوك، وعمر كرمستجي، نائب رئيس الخدمات العامة للمجموعة لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران إن ما نشهده اليوم هو تأكيد جديد على أن رياضة الجوجيتسو في الإمارات لم تعد محصورة بفئة أو عمر، بل أصبحت مشروعاً وطنياً شاملاً يعزز مفاهيم القوة الذهنية والتلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن منافسات البراعم والأشبال تجسيد حي للرؤية المستقبلية للاتحاد، التي تدمج الرياضة والتعليم وتغرس القيم في نفوس الأجيال الجديدة.

من جانبه، قال سعادة محمد فاضل الهاملي، إن هذه البطولة تعد حدثاً دولياً كبيراً بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي من 130 دولة، ما يمثل تشريفاً لأصحاب الهمم بأن يكونوا جزءاً من هذه البطولة.

وقال عبدالرحمن والد اللاعب زايد الحمادي المشارك في فئة الناشئين إن وجودنا هنا لا يقتصر على التشجيع فقط، بل هو مشاركة في رحلة بناء الثقة والشخصية لأبنائنا، وقد بدأ زايد ممارسة الجوجيتسو لأنه أحبها وانضم إلى فريق مدرسة خليفة بن زايد.

وقال عاصم خان من المملكة المتحدة إن لديه ثلاثة أطفال أعمارهم 6 و8 و12 عاماً، ويتنافس الأكبر، أوماريون، اليوم، بينما تشارك ابنته ساماريا غداً، وسيتنافس الأصغر، أريز، يوم السبت.

وقال عيسى القبيسي من نادي الوحدة إن المنافسة ضمن فئة الباراجوجيتسو دائماً ملهمة، وتذكره لماذا أحب هذه الرياضة، حيث حاول الحفاظ على تركيزه في جميع النزالات والالتزام بالخطة التي عمل عليها في التدريب.

وقال البرازيلي آرثر بيريرا ريزيندي من جرايسي بارا، الذي فاز بالميدالية البرونزية في فئة الباراجوجيتسو إنه فخور بأن يكون جزءاً من أسرة هذه الرياضة، ويسعده الحضور هنا في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف أنه بطل عالمي سابق وفاز بميدالية في تايلاند، لذا فإن العودة إلى حدث دولي آخر بهذا المستوى تعني الكثير بالنسبة له، حيث كان يهدف إلى الفوز بالذهب هذه المرة، لكن هذا لم يحدث اليوم، معرباً عن أمله بأن يفوز بالمركز الأول في المستقبل.

وتتواصل غداً فعاليات البطولة مع مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو لفئات الأطفال والبراعم والأشبال، ضمن أجواء حماسية عائلية تؤكد دور الرياضة في بناء الأجيال وترسيخ القيم النبيلة في المجتمع.