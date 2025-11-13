"أمريكية الشارقة" تختتم مهرجانها الرياضي بمشاركة 928 طالبًا وطالبة من 18 جامعة

الشارقة في 13 نوفمبر / وام / اختتمت الجامعة الأميركية في الشارقة مهرجانها الرياضي السنوي بعد أسبوع من المنافسات الحماسية عالية المستوى بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، التي قدّمت الجوائز للفائزين وهنّأت الطلبة الرياضيين على تفانيهم وعلى تحليهم بالعمل الجماعي والروح الرياضية.

وسجل المهرجان الرياضي هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة الطلبة بلغت أكثر من 70% مقارنة بخريف 2024، حيث شارك هذا العام 92 فريقًا في المنافسات عبر 5 رياضات، ما يعكس تنامي أثر هذا المهرجان على الحياة الجامعية والتعاون بين الجامعات، كما استُحدثت فئات جديدة في المهرجان الرياضي من بينها رياضة البادل.

وشملت الجامعات المشاركة كلًا من الجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الكندية في دبي، وبيتس بيلاني دبي، وجامعة القاسمية، وجامعة كيرتن في دبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة زايد – دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأكاديمية مانيبال للدراسات العليا، وجامعة عجمان، وويستفورد، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، والجامعة الأميركية في الإمارات، ومركز باث سبا الأكاديمي – رأس الخيمة.

وقالت شيماء بن طليعة، نائب مدير الجامعة الأميركية في الشارقة للتجربة الطلابية إن نسخة هذا العام من المهرجان الرياضي قدمت نموذجًا لما يمكن للرياضة الجامعية أن تحققه عندما تجتمع الموهبة والالتزام وروح المجتمع، مشيرة إلى انه مع وجود 928 طالبًا وطالبة على ملاعبنا ومشاركة فئتي الرجال والسيدات في رياضة البادل، سجّل المهرجان معيارًا جديدًا للمشاركة وجودة التنافس، كما أضفى حضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لمسة خاصة أكدت على قيمة الرياضة الطلابية، فضلاً عن إسهام شركائنا من 18 جامعة في صنع أسبوع سيبقى في ذاكرة الطلبة لسنوات.

وفازت في منافسات بادِل "سيدات" بالمركز الأول جامعة ميدلسكس وفي بادِل "رجال" في المركز الأول جامعة ميدلسكس.

وفي كرة السلة "سيدات" فازت بالمركز الأول جامعة الشارقة وكرة السلة "رجال" فازت بالمركز الأول الجامعة الكندية في دبي وفي الكرة الطائرة "رجال" فازت بالمركز الأول جامعة الشارقة وفي الكريكيت "رجال" فازت بالمركز الأول الجامعة الأميركية في الشارقة وفي كرة القدم "سيدات" فازت المركز الأول الجامعة الأميركية في الشارقة وفي كرة القدم "رجال" فازت المركز الأول الجامعة الأميركية في الإمارات.

أما الفائز في المهرجان الرياضي فكانت الجامعة الأميركية في الشارقة "63 نقطة".