الشارقة تطلق "منتدى الاستثمار في الإنسان" 19 نوفمبر

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام / تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع تنظم مؤسسة القلب الكبير ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في 19 من نوفمبر الحالي النسخة الأولى من "منتدى الشارقة الاستثمار في الإنسان" في جامعة الشارقة.

ويُشكّل المنتدى منصة فكرية وإنسانية دولية تُجسّد التزام الإمارة ودولة الإمارات بالارتقاء بالعمل الإنساني والتنموي وبناء الثروة البشرية التي تشكل محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وتنطلق النسخة الأولى من المنتدى هذا العام بالتعاون مع جامعة الشارقة تحت عنوان "الإنسانية والإرث في فلسطين" وتتناول أهمية حفظ عناصر الثقافة والتراث الفلسطيني وتعزيز دورها في صون الذاكرة الجماعية إلى جانب تسليط الضوء على أثر البحث والتقييم في ترسيخ القيم الثقافية والإنسانية المشتركة وضمان استدامتها بين الشعوب.

ويجمع المنتدى نخبةً من قادة المجتمعات والقطاعات والخبراء وصناع القرار ورواد التجارب التنموية البارزة من الساحتين المحلية والإقليمية.

ويأتي المنتدى تتويجاً لمسارٍ إنساني تقوده إمارة الشارقة منذ سنوات يضع الإنسان في صلب أولوياتها ومبادراتها التنموية والإنسانية داخل الدولة وخارجها ويشكّل امتداداً لنهجٍ راسخ مستلهم من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حول مكانة الإنسان المركزية في جميع البرامج والسياسات.

ويسعى المنتدى إلى تعزيز التفكير الإستراتيجي في العمل الإنساني بوصفه منطلقاً نحو بناء مجتمعات قادرة على استعادة توازنها وتطوير قدراتها ويهدف إلى دعم جهود تمكين المرأة ونقل التجارب والخبرات من الميدان إلى الحوار ومن المبادرات إلى بناء المعرفة ليقدّم نموذجاً منفرداً يُسهم في تطوير ممارسات التنمية البشرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويُقام ضمن أعمال المنتدى حوار رئيسي يجمع بين التجربة الميدانية والرؤية الأكاديمية والثقافية بمشاركة نخبة من الشخصيات العربية والدولية المؤثرة في مجالات العمل الإنساني والتنمية الثقافية.

وقالت مريم محمد الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عضو في المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير إن منتدى الشارقة الاستثمار في الإنسان يجسد فلسفة الشارقة في بناء التنمية على الإنسان أولاً وفي تمكينه من أن يكون شريكاً فاعلاً في صياغة المستقبل وهي الرؤية التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وتتابع ترسيخها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي عبر مبادراتٍ تُوحّد بين الفكر والعمل.

من جانبها أكدت علياء عبيد المسيبي مدير مؤسسة القلب الكبير أن المنتدى يعكس التزام الشارقة الراسخ بنقل العمل الإنساني من الاستجابة إلى التأثير ففي ظل التحديات التي يواجهها العالم والمنطقة العربية اليوم تبرز الحاجة إلى منصات تعزز كفاءة الإنسان وقدرته على الإسهام في خدمة مجتمعه ووطنه وهو ما يحققه المنتدى الذي يشكل مساحةً لإنتاج معرفة جديدة ونقاشٍ مفتوح بين الخبراء والعاملين في الميدان والمختصين لتصميم حلول واقعية تُحدث فرقاً في حياة الناس وتؤكد أن العمل الإنساني لا ينفصل عن التنمية والكرامة الإنسانية.