جلفار تحقق نمواً ثابتاً في المبيعات وأرباحاً مستقرة خلال الأشهر التسعة الأولى

رأس الخيمة في 13 نوفمبر/ وام / شجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، خلال الربع الثالث أداءً قوياً، حيث بلغت إيراداتها الصافية 249.7 مليون درهم بنمو 5%، لترتفع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 796.1 مليون درهم بزيادة 5.8%، فيما ارتفع مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء "EBITDA" إلى 108.7 مليون درهم مقارنة بـ 80.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب النتائج المالية للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2025، تحوّل صافي الدخل إيجابياً ليصل إلى 36.7 مليون درهم بعد أن كان 9.9– مليون درهم العام الماضي.

وجاء هذا الأداء نتيجة لالتزام الشركة بتحقيق الكفاءة في التكاليف والانضباط التشغيلي، ما انعكس على تعزيز ربحية العمليات المستمرة وتحسين هوامش الأرباح.