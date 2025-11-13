‎جامعة عجمان و"آفاق" توقعان مذكرة تفاهم لربط المخرجات الأكاديمية بسوق العمل

عجمان 13 نوفمبر / وام / وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع مجموعة "آفاق" الاستثمارية، تهدف إلى ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، عبر تطوير برامج تدريبية وتطبيقية ومشاريع بحثية مشتركة.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، وعائشة سيد، المدير التنفيذي لمجموعة آفاق، بحضور ممثلين عن الهيئتين الأكاديمية والإدارية من الجانبين، ضمن جهود جامعة عجمان المتواصلة لمواءمة برامجها الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون مهارات مستقبلية متقدمة، وقدرات تحليلية عالية، إلى جانب القدرة على التكيف مع المتغيرات في أسواق العمل العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تنظيم برامج تدريب ميداني، وورش عمل متخصصة، وبرامج إرشاد مهني تُعزّز من قدرة الطلبة على تطبيق المعرفة داخل بيئات عمل فعلية، إلى جانب التعاون في تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بالتنسيق مع مركز جامعة عجمان للابتكار، بما يتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية العمل مع خبراء ومختصين من مجالات مختلفة على تطوير مشاريع تركّز على أهم الأولويات في كل مجال، وتدعم أهداف الاستدامة، وتواكب التحديات المتجددة.

كما تعزّز مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ مبادرات تُعنى بالمشاركة المجتمعية، وتمكين الطلبة من المشاركة في مشاريع تُعزّز روح القيادة والمسؤولية المجتمعية وثقافة العطاء والخدمة.

وأكد الدكتور كريم الصغير أن الشراكة تجسد رؤية الجامعة في ترسيخ التعليم التطبيقي، مشيرا إلى أن إعداد الطلبة للحياة المهنية يتطلب تجارب ميدانية تنمي التفكير النقدي والقيادة، وتتجاوز مجرد المعرفة النظرية.

وأوضحت عائشة سيد أن التعاون يعكس التزام "آفاق" بتمكين الجيل القادم بالأدوات اللازمة لخدمة وطن قائم على المعرفة، والمساهمة في تشكيل المستقبل عبر التعليم والابتكار والأثر المجتمعي الإيجابي.