شراكة إستراتيجية بين "دبي كوميرسيتي" و"فيتكس" لتعزيز التجارة الرقمية في المنطقة

دبي في 13 نوفمبر/ وام / أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة "فيتكس" المدرجة في بورصة نيويورك، بهدف دعم منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة ومنطقة الخليج، وتمكين الشركات من تبني أحدث حلول التجارة القائمة على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع التجارة الرقمية عبر توفير منصات حديثة تلبي متطلبات العلامات التجارية وشركات التجزئة والشركات الناشئة، بما يسهم في تسريع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم تحولات الاقتصاد الرقمي المتسارعة في الدولة.

وقعت الاتفاقية آمنة لوتاه مدير عام دبي كوميرسيتي، وسانتياجو نارانخو الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في فيتكس، بحضور عدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل نمو التجارة الرقمية في الإمارات، حيث بلغت قيمة الاقتصاد الرقمي نحو 32.3 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بتخطي 50.6 مليار درهم بحلول 2029، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للتقنية والابتكار.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية افتتاح أول مركز إقليمي لفيتكس في الشرق الأوسط ضمن دبي كوميرسيتي، ليستفيد من بنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها الرقمية المتكاملة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية للشركات ويتيح وصولاً أسرع إلى الأسواق.

ويهدف المركز إلى تمكين الشركات من اعتماد حلول التجارة الذكية وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت آمنة لوتاه أن الشراكة تعكس دور دبي كوميرسيتي في دعم أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وتمكين الشركات من النمو والابتكار ضمن بيئة رقمية متطورة، بما يعزز مكانة المنطقة الحرة كمحرك رئيسي للتجارة الإلكترونية.

من جانبه، أوضح نارانخو أن وجود فيتكس في دبي كوميرسيتي يمثل ركيزة لتطوير مستقبل التجارة في الشرق الأوسط، عبر توفير حلول رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة عالمية تمتد لخمسة وعشرين عاماً.

وستدعم دبي كوميرسيتي المبادرة من خلال منصتها الذكية إنسايتس آي كيو القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمتكاملة مع منصة فيتكس، لتقديم تحليلات فورية تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتحسين كفاءة العمليات وتطوير فرص النمو.