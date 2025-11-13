ولي عهد أم القيوين يشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "ميراث الأجداد"

أم القيوين في 13 نوفمبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "من ميراث الأجداد"، التي تنظمها جمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين في واجهة الخور المائية، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع .

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين أهمية إقامة المهرجانات والفعاليات التراثية، لتعزيز التواصل مع جيل الآباء والأجداد وضرورة الحفاظ على ميراثهم التراثي باعتبارها إرثا تاريخيا وقيمة حضارية وإنسانية عظيمة، كما أنها تعتبر نافذة للأجيال الجديدة لتتعرف على معالم حياة الأجداد التي يعتز بها أبناء هذا الوطن.

وعند وصول سموهما، استُقبلا بترحيب فن العيالة الذي أدته فرقة جمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين، وشاهدا سباق التجديف للمراكب التقليدية.

بعد ذلك، زار سموهما أرجاء المهرجان الذي يضم الأعمال التقليدية من مختلف بيئات دولة الإمارات، وتابعا جانبا من الورش الحرفية التي تسهم في المحافظة على الموروث الشعبي، وضمان استمراره للأجيال المقبلة التي باتت تقبل على تعلّم هذه الحِرف وتسويقها بطرق عصرية.

وفي ختام الحفل، قام سمو ولي عهد أم القيوين بتكريم الفائزين في سباق التجديف والجهات الراعية للمهرجان.

حضر افتتاح المهرجان، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ومدراء الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالإمارة.