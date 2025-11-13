لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار

دبي في 13 نوفمبر/ وام / التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" المُنعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومملكة البحرين وآليات تفعيل الرؤى المشتركة بما يخدم أهداف الجانبين، مع التأكيد على أهمية مضافرة الجهود في تعزيز مكانة الثقافة والإبداع في المجتمع، والحفاظ على التراث الثقافي، ودعم الفنون والمجالات الإبداعية على تنوعها.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تطوير المشاريع الثقافية المشتركة كامتداد للروابط الأخوية والتاريخية بين الإمارات والبحرين، مشيرةً سموّها إلى الأثر الإيجابي الكبير للثقافة في مد جسور التواصل والتفاعل المثمر بين الأمم والشعوب.