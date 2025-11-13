"شؤون المواطنين" بعجمان يطلق مبادرة "السنع" لترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب

عجمان في 13 نوفمبر / وام / أطلق مكتب شؤون المواطنين في عجمان مبادرة "السنع"، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الشباب.

واستهل المكتب أولى فعاليات المبادرة بتنظيم سلسلة جلسات حوارية وتثقيفية في مجلس الحليو تحت شعار "السنع في ميالسنا".

افتُتح البرنامج بجلسة لسعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث استعرض مفهوم "السنع" كركيزة أساسية في المجالس الإماراتية، ونهج أخلاقي يعكس قيم الاحترام والتقدير.

وبالتوازي، خصصت جلسة للطالبات قدمتها السيدة حليمة الظهوري، ركزت خلالها على تطبيقات "السنع" ودوره في تعزيز آداب التواصل والاحترام المتبادل.

وشهدت الجلسات حضوراً وتفاعلاً واسعاً من طلبة مجمع زايد التعليمي وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وفي تعليقها على الإطلاق، أكدت سعادة مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية المكتب لطرح مبادرات نوعية تعنى بالهوية الوطنية، مشيرة إلى أن "السنع" يمثل ركيزة أخلاقية واجتماعية تجسد روح الاحترام المتبادل، وتهدف إلى ربط الناشئة بموروثهم الإماراتي العريق.