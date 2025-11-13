"أوقاف دبي" و"المدرسة الأهلية الخيرية" توقعان اتفاقية لدعم التعليم وترسيخ ثقافة الوقف

دبي في 13 نوفمبر / وام / أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي اتفاقية تعاون مع المدرسة الأهلية الخيرية للبنين، تهدف إلى تقديم الدعم للطلبة المستحقين، وتعزيز الوعي بثقافة الوقف والمسؤولية المجتمعية في البيئة المدرسية.

وقع الاتفاقية كل من عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، وحسن عبدالله أحمد سوالمه، مدير المدرسة الأهلية الخيرية للبنين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تقديم منح دراسية كاملة أو دعم جزئي للطلبة من ذوي الدخل المحدود، كما تتضمن الشراكة تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية لتعريف الطلبة بدور الوقف في التنمية المجتمعية، ودعم المبادرات المدرسية المرتبطة بالقيم الإسلامية والإنسانية؛ وإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة لطلبة المراحل العليا للمشاركة في مشاريع المؤسسة، مع توفير خبراء ومحاضرين للمساهمة في الفعاليات التربوية والثقافية بالمدرسة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، أكد عمر جمعة المازمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية المؤسسة لبناء شراكات مجتمعية فاعلة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم يُعد أحد أهم أوجه الوقف وأكثرها أثراً في بناء الإنسان؛ وقال: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الطلبة من الأسر محدودة الدخل، وتعزيز وعي الأجيال القادمة بثقافة الوقف، بما يواكب رؤية دبي في ترسيخ قيم الخير والعطاء.

واختتم المازمي بالإشارة إلى أن المؤسسة أطلقت خلال السنوات الماضية مبادرات نوعية لدعم المدارس والجامعات، تأكيداً على دور الوقف كرافد أساسي للتنمية المستدامة وتمكين الأفراد.