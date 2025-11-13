اعتماد الجدول الزمني لدولية كلباء المفتوحة للجودو

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كلباء الدولية المفتوحة للجودو، اعتماد الجدول الزمني للمنافسات المقررة يوم 6 ديسمبر المقبل، للرجال والناشئين والناشئات، من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت في بيان انطلاق عملية التسجيل للمشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي كلباء الرياضي، يوم 17 نوفمبر الحالي حتى 3 ديسمبر المقبل.

كما حددت إجراءات الميزان الرسمي والتجريبي للفئات المشاركة يوم 5 ديسمبر المقبل بناديي كلباء، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفقا للائحة الدولية لبطولات الجودو الكبرى.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، إن التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وأندية الجودو، يسهم في تعزيز نجاح البرامج والفعاليات والبطولات المختلفة، وتنفيذ خطط وبرامج الاتحاد، للارتقاء بالقدرات التنافسية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.