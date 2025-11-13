"مِراس" تمنح عقداً جديداً بـ440 مليون درهم لتطوير "سيتي ووك نورث لاين"

دبي في 13 نوفمبر/ وام / منحت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عقداً جديداً بقيمة 440 مليون درهم إلى "جي سي سي للمقاولات" لقيادة أعمال تطوير مشروع "سيتي ووك نورث لاين".

ويأتي هذا العقد في إطار التوسّع لمنطقة "سيتي ووك"، ويتضمن إنشاء ثلاثة مبانٍ سكنية من المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من 2027.

وستشرف "جي سي سي للمقاولات" على أعمال البناء في مبنى "نورث لاين"1 السكني المكون من ثمانية طوابق يضم 114 وحدة سكنية؛ ومجمع "نورث لاين 2" الذي يضم 190 وحدة سكنية، وموزعة على مبنيين سكنيين كل منهما بثمانية طوابق.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات، إن مشروع "سيتي ووك نورث لاين" يشكل محطة مهمة في مسار التطوير المتواصل لواحدة من أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي.

من جانبه، قال بيبين تشاندران، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات"، إن هذا المشروع يساهم في تعزيز المشهد السكني في دبي ويجسّد التزامنا المشترك بتقديم مشاريع عالية الجودة.