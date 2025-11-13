طائرة "هيلي" المُسيّرة توفير حلولا متقدمة لقطاع النقل

العين في 13 نوفمبر/ وام / اطلاق شركة "لود أوتونومس" الإماراتية، ومقرها أبوظبي والمتخصصة في تصميم الحلول اللوجستية الذاتية، طائرتها المُسيَّرة الجديدة والمبتكرة "هيلي" ، أحدثت ثورة في خدمات الشحن الجوي وتوفير حلول متقدمة لقطاع النقل واللوجستيات المتنامي عالميا.

وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لُود في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن إطلاق "هيلي" يأتي تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة بالتركيز على قطاع النقل المتقدم وتطوير أنظمة الشحن اللوجستي الذكية.

وكشف عن المواصفات التقنية لطائرة "هيلي"، موضحا أنها طائرة مسيرة تجمع بين تقنيتي الإقلاع العمودي والطيران الأفقي حيث تقلع الطائرة عموديا بواسطة محركات كهربائية، ثم تنتقل إلى مرحلة الطيران الأفقي عبر محرك احتراق داخلي لزيادة الكفاءة والمدى كما تستطيع "هيلي" حمل حمولة تصل إلى 250 كيلوغراما و يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 700 كيلومتر.

وأوضح أن تصميم الطائرة تم بالكامل بأيادٍ إماراتية، وتمت تسميتها "هيلي" تيمنا بمنطقة هيلي الأثرية في إمارة أبوظبي، وهي منطقة تراث عالمي عُرفت بحضارتها التي ربطت أطراف الجزيرة العربية.

وأكد أن أهمية طائرة "هيلي" تتمثل في قدرتها على تجاوز التعقيدات التقليدية لعمليات الشحن، حيث ستتيح ربط المراكز اللوجستية مباشرة، دون الحاجة إلى المرور عبر المطارات واستخدام الطائرات الكبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "لُود" إن الطائرة ستوفر نقلة نوعية في سلاسل التوريد، حيث يمكن للشركات شحن بضائعها في غضون ساعات قليلة بدلا من عدة أيام، مما يلبي الطلب المتزايد على سرعة وكفاءة الشحن عالميا.

وأشار المناعي انه من المتوقع أن تخدم "هيلي" قطاعات واسعة وحيوية تتطلب حلولا لوجستية سريعة وموثوقة، تشمل التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والشحن البحري والطاقة وخدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية.

يُذكر أن شركة "لود أوتونومس" تأسست عام 2023 بهدف تطوير أنظمة ذكية لخدمات الشحن اللوجستي، وتعتبر "هيلي" أبرز منتجاتها حتى الآن.