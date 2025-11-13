سعيد بن صقر القاسمي يتوج كلباء بطلا لشباب الطائرة

كلباء في 13 نوفمبر/ وام / توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان فريق كلباء A بطلاً لكرة الطائرة للشباب ضمن مسابقات دورة كلباء للألعاب الشاطئية في نسختها الخامسة.

حضر التتويجات سعادة محمد عبيد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسعادة علي الأميري عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات لكرة السلة وبخيت سعيد القرص نائب مدير الدورة، نائب مدير مكتب الإشراف العام.

وحصل فريق كلباء A على لقب بطل كرة الطائرة للشباب ومثله اللاعبون أحمد صلاح ومحمد كوجابي ومحمد الزعابي، فيما حل في المركز الثاني بالميداليات الفضية فريق كلباء B ومثله اللاعبون تميم الجابري وصامويل جوميز وموسى, فيما حصل فريق خورفكان A على المركز الثالث ومثله اللاعبون أحمد نايف وزايد هاني وسلامة مح.

وفي كرة السلة للرجال حصد فريق الحمرية لقب المركز الأول والميداليات الذهبية ومثله اللاعبون رامي الخطيب ومارسيللو وعمر كوكو وهلال الشيخ فيما حصل فريق دبي على المركز الثاني ومثله اللاعبون خالد وماكس و زي وإنجلين فيما حصل فريق خورفكان 2 على المركز الثالث والبرونزية ومثله عروة ملحم وعمر الحموي ويوسف عروس وأيرج ، أما جائزة الرمية الحرة حصل عليها خليفة الحمادي فيما نال عروة ملحم جائزة الرمية الثلاثية.

وتواصلت منافسات شد الحبل بمباريات الأدوار التمهيدية لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الختامي من المسابقة حيث أسفرت التصفيات عن تأهل فرق صاعقة الفجيرة وأبطال خورفكان وشباب صحار والذئاب من فئة الرجال والشارقة للدفاع عن النفس وكلباء.