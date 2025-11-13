أوروبا تصرف 5.9 مليار يورو لأوكرانيا

بروكسل في 13 نوفمبر / وام / أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف مبلغ إجمالي قدره 5.9 مليار يورو لدعم أوكرانيا، تأكيداً لمكانتها كأكبر جهة مانحة.

ويتألف هذا المبلغ من شقين: 4.1 مليارات يورو تمثل الدفعة العاشرة والأخيرة من المساعدات الاستثنائية، وأكثر من 1.8 مليار يورو كدفعة خامسة منتظمة ضمن "آلية أوكرانيا".

وبذلك يكتمل برنامج قروض الاتحاد الأوروبي لعام 2024 البالغ 18.1 مليار يورو، مسدداً بذلك كامل حصته في مبادرة مجموعة السبع "تسريع الإيرادات الاستثنائية" التي تستهدف توفير 45 مليار يورو.

وفي المقابل، قدمت دول المجموعة الأخرى 12.8 مليار يورو، ليصل إجمالي القروض الممنوحة عبر المبادرة حتى الآن إلى 30.9 مليار يورو، يتم سدادها بالكامل من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وقد تم اعتماد صرف مبلغ الـ 1.8 مليار يورو بعد مصادقة المجلس بتاريخ 4 نوفمبر على استيفاء كييف لـ 9 خطوات إصلاحية وإجراء متبق من الدفعة السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم الأوروبي المقدم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى ما يزيد على 187 مليار يورو.