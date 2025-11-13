معرض توظيف × زاهب 2025 ينطلق 18 نوفمبر

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام / ينطلق معرض "توظيف × زاهب 2025" في نسخته الجديدة من 18 إلى 20 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ليعزز حضوره كأحد أبرز الفعاليات الوطنية على أجندة الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية في دولة الإمارات، ويرسخ مكانته كمنصة رئيسية ضمن فعاليات "عام المجتمع 2025".

ويستقطب المعرض آلاف الشباب الإماراتيين من مختلف أنحاء الدولة، الراغبين في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات عملية جديدة، واستكشاف فرص توظيف واعدة، وبناء جسور تواصل مباشرة مع صُنّاع القرار ومسؤولي التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي نسخة هذا العام بصيغة متجددة، تهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي – من الطلبة والخريجين الجدد إلى المهنيين الطموحين بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي المتغير والديناميكي.

ويقدم الحدث باقة متنوعة من البرامج المتخصصة وورش العمل التفاعلية وجلسات الإرشاد الفردي، بما يجسد مفهوم "زاهب" الذي يعبر عن الجاهزية والاستعداد والثقة للمستقبل.

ويرتكز المعرض على ثلاث ركائز رئيسية تشمل: نصائح عملية لإرشاد الشباب نحو قرارات مهنية واثقة، وحوارات واقعية مع قادة القطاعات والخبراء، وتعلّماً تطبيقياً عبر ورش عمل وعيادات مهنية متخصصة.

ويأتي تنظيم الحدث بالشراكة مع مجلس أبوظبي للشباب وغرفة أبوظبي، استمراراً لجهود دعم رؤية «الإمارات 2031» وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة، وبما ينسجم مع أهداف «عام المجتمع 2025» الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الأفراد والمؤسسات لخدمة الوطن.