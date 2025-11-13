البرلمان العربي يؤكد أهمية التنسيق البرلماني الخليجي في مواجهة التطورات الإقليمية

المنامة في 13 نوفمبر/ وام / أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية التنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع التطورات الإقليمية وتعزيز العمل المشترك في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في مملكة البحرين برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني.

وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يعمل على تطوير قنوات التعاون مع المجالس البرلمانية الخليجية، بما يسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا العربية المطروحة على الأجندة الإقليمية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى مواصلة تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، في إطار دعم الموقف العربي المشترك في المحافل الدولية.

-سر-.