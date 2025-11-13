"إسلامية دبي" تفتتح مسجدا في منطقة أم سقيم الثالثة

دبي في 13 نوفمبر/ وام / افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسجد إبراهيم بن ولي في منطقة أم سقيم الثالثة – مدينة جميرا ليفينج وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوفير بيوت الله في مختلف مناطق الإمارة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز البنية الدينية والعمرانية في دبي.

أقيم المسجد على مساحة أرض تبلغ 100394 مترا مربعا بطاقة استيعابية تصل إلى 360 مصل منهم 290 من الرجال و70 من النساء بتكلفة بلغت 3,350,000 درهم وذلك في إطار الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها الدائرة مع المتبرعين من أهل الخير والإحسان لدعم الأعمال الوقفي والخيرية في الإمارة.

ويتميز المسجد بطرازه المعماري الحديث الذي يعكس روح العمارة الإسلامية في قالب عصري متجدد حيث روعي في تصميمه توفير بيئة مريحة للمصلين ومرافق متكاملة تلبي مختلف احتياجاتهم من بينها مصلى مخصص للنساء والرجال وإيوان فسيح وسكن للإمام والمؤذن وعامل المساعدة إضافة إلى مغاسل وحمامات ومواضئ للصلاة وأماكن مهيأة لأصحاب الهمم بما يحقق معايير الشمول والتيسير التي تنتهجها الدائرة في مشاريعها الدينية والخدمية.