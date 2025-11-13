مؤسسات الشيخ محمد بن خالد تحتفي بـ "عيد الاتحاد الـ 54" تحت شعار "وطن صنع المجد"

العين في 13 نوفمبر / وام / برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظمت المؤسسات اليوم، مهرجان "وطن صنع المجد" احتفاء بـ "عيد الاتحاد الـ 54" لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل مشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من مدارس العين، وحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إلى جانب فرق (بصمة خالدة، إرث زايد التراثي، وتطوعك انتماء).

استُهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه كلمة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أعربت فيها عن فخرها بهذا اليوم الذي تتجدد فيه معاني الانتماء لوطن كتب تاريخه بحروف من نور تحت راية الاتحاد.

واستذكرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، المسيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسين الذين غرسوا قيم الاتحاد والمحبة، مشددة على أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو وقفة تأمل في الهوية الإماراتية الأصيلة وقيم التسامح.

كما ركزت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في كلمتها على دور الشباب، وأكدت أن مجد الأوطان لا يقاس بما ورثته من ماض فحسب، بل بما تصنعه من حاضر، وبما تستشرف من مستقبل لأبنائها باعتبارهم الثروة الحقيقية، واصفة إياهم بالامتداد الطبيعي لقيم التأسيس، وجددت العهد والوعد بصون إرث زايد والمضي قدما في مسيرة المجد.

تضمن الحفل لوحات تراثية وفنية وعروضا للصقور والألعاب الشعبية (اليولة والرزفة) وقصائد وطنية، بمشاركة واسعة من المدارس.

واختتمت الفعاليات بتكريم الجهات المشاركة، وهي: هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، شركة المراعي، بيت القصيد للحلويات العمانية، محلات لابيل للشكولا، ومركز الفارابي الطبي، بالإضافة إلى تكريم الطلبة من أصحاب الهمم بمدرسة سلطان بن زايد وكافة الإدارات المدرسية.