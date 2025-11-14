دبي لكرة السلة يواصل تألقه في اليوروليغ ويفوز على زالغيريس الليتواني

دبي في 14 نوفمبر/وام/ واصل نادي دبي لكرة السلة عروضه القوية في الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، بعد فوزه اليوم، على فريق زالغيريس كاوناس الليتواني بنتيجة 95 - 89، في المباراة التي أقيمت على صالة "كوكاكولا أرينا" بدبي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

ورفع نادي دبي رصيده إلى 5 انتصارات في البطولة، مواصلاً سلسلة انتصاراته على ملعبه، فيما تلقى الفريق الليتواني خسارته الثالثة هذا الموسم رغم تصدره الترتيب العام برصيد 8 انتصارات.

ويأتي الفوز بعد ثلاثة أيام فقط من تفوق نادي دبي على فريق النجم الأحمر الصربي، أحد أبرز فرق البطولة، في المباراة التي احتضنتها الصالة ذاتها ضمن الجولة العاشرة.