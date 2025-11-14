معرض يوثق ثمانين عامًا من العمل العربي المشترك





القاهرة في 14 نوفمبر /وام/ شهد المعرض المتحفي «سيرة ومسيرة»، المقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيسها، زيارة عدد من الوفود العربية والأجنبية هذا الأسبوع.

اطلعت الوفود على المواد التي توثق مسيرة العمل العربي المشترك منذ عام 1945، ودور الجامعة في دعم قضايا التحرر وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول الأعضاء.

وزار المعرض وفد من الدبلوماسيين العرب المختصين بشؤون الثقافة والإعلام، إلى جانب الدكتورة ياسمين موسى المستشار القانوني لوزير الخارجية المصري، والدكتور عبد الله بن سهيل المهيدلي الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، حيث تعرف الزائرون على أبرز المحطات التاريخية المعروضة ضمن فعاليات المعرض.

ويعرض «سيرة ومسيرة» مجموعة من الوثائق والصور والمحاضر الأرشيفية التي تقدم رؤية واضحة لتطور العمل العربي المشترك على مدار العقود الماضية، والدور الذي قامت به الجامعة العربية في الملفات السياسية والتنموية المختلفة.

كما يهدف المعرض إلى تعريف الزائرين بتاريخ الجامعة العربية بطريقة مبسطة ومباشرة، وإتاحة فرصة للاطلاع على المواد الأرشيفية التي تعكس مسيرة المؤسسة العربية الأولى منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود.

