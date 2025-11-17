"لنزين عالما متسامحا".. "دبي لرعاية النساء والأطفال" ترسخ قيم التعايش لدى طلاب المدارس

دبي في 17 نوفمبر / وام / أكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن غرس قيم التسامح في نفوس الأطفال يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة، آمنة، وإنسانية، مشيرة إلى أن بناء وعي الإنسان يبدأ من الطفولة.

جاء ذلك في سياق تنظيم المؤسسة لفعالية مجتمعية تحت شعار "لنزين عالما متسامحا"، استهدفت طلاب المدارس تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح ويوم اللطف العالمي، بهدف ترسيخ مفاهيم التسامح والتعاطف وتقبّل الاختلاف في بيئة تفاعلية.

وأوضحت المنصوري أن الفعالية تجسد رؤية المؤسسة نحو تنشئة أجيال تؤمن بقيم التسامح وتدرك جوهر التعايش، مضيفة أن المؤسسة تواصل التزامها بتوفير بيئة داعمة تنمي لدى الأطفال قدراتهم على التعبير وتعزز انتماءهم للقيم الرفيعة.

وشهدت الفعالية، التي تعد امتداداً لنهج المؤسسة في دمج الفنون بالبرامج التربوية، تفاعلاً كبيراً من الأطفال مع أنشطة فنية ملهمة، أبرزها التلوين الجماعي لجداريات تعبّر عن السلام والتقبّل.

كما اشتملت الفعالية على أنشطة تعبيرية عبّر فيها الأطفال بعبارات عفوية عن مفاهيم التسامح والتعايش، قبل أن تُختتم بإطلاق فيديو توثيقي على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان الفعالية، ويقدم رسالة بصرية مؤثرة تعكس التزام المؤسسة ببناء مستقبل أكثر تسامحا.